Wetter Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in NRW Von dpa | 25.01.2023, 16:30 Uhr

Autofahrer in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens müssen sich in der Nacht zum Donnerstag auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen warnt vor einer Kaltfront, die Schnee, Schneeregen und gefrierende Nässe mit sich bringt. Die Temperaturen gehen demach in der Nacht auf -3 Grad Celsius zurück, am kältesten wird es mit -7 Grad in der Eifel und im Sauerland, teilten die Meteorologen am Mittwochnachmittag mit.