Wetter Wetterdienst warnt vor Gewittern und lokalen Unwettern Von dpa | 20.06.2023, 07:58 Uhr

Zum kalendarischen Sommeranfang kann es in Nordrhein-Westfalen ungemütlich werden. Ab Dienstagabend steige das Gewitterrisiko, lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst(DWD) mit. Während gebietsweise gewittrige Regenschauer am Dienstagvormittag allmählich abzogen, erwarteten die Wetterexperten vereinzelt schon am Nachmittag, vor allem aber ab dem Abend aus Südwesten vermehrt Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.