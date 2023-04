Regen und Sonnenschein Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Klima Wetterdienst: April fiel sehr nass aus Von dpa | 28.04.2023, 14:48 Uhr

Der April ist in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erstmals seit 15 Jahren „zu nass“ ausgefallen. Auch in Nordrhein-Westfalen brachte der Monat reichlich Niederschlag, wie der DWD am Freitag berichtete. Mit rund 69 Litern Niederschlag pro Quadratmeter lag der Wert in NRW deutlich über dem vieljährigen Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 mit 62 Litern. Im Bergischen Land seien es im aktuellen Monat sogar mehr als 100 Liter gewesen.