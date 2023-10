Am Dienstag wird es in Nordrhein-Westfalen zumindest zeitweise ungemütlicher. Zu einigen Wolken gesellen sich dann Regenschauer; auch vereinzelte Gewitter schließt der DWD nicht aus. Im Laufe des Tages lockere es sich jedoch vermehrt wieder auf. Die Temperaturen liegen derweil bei maximal 20 bis 23 Grad, in den höchsten Lagen bei 17 Grad. Dazu gehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich gebietsweise zu starken bis stürmischen Böen und in exponierten Lagen auch zu Sturmböen steigern kann. Am Nachmittag und Abend flaue der Wind dann wieder ab.



Am Mittwoch seien einzelne, schwache Regenschauer nicht ausgeschlossen, ansonsten bleibe es jedoch trocken, schrieb der DWD. Die Höchstwerte betragen 16 bis 19 Grad, in Hochlagen 13 Grad. Der Wind sei mäßig.