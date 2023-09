Vorhersage Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt wechselhaft Von dpa | 01.09.2023, 06:53 Uhr | Update vor 2 Std. Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter über das Wochenende wechselhaft. Am Freitag gebe es Schauer, vereinzelt seien auch Gewitter gering wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen bei 15 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.