Wetter bleibt wechselhaft: Sehr warm für die Jahreszeit Von dpa | 15.10.2022, 12:37 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Sonntag und zu Wochenbeginn weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. Tagsüber sei es in den kommenden Tagen bei milden Temperaturen aber überwiegend recht freundlich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Am Sonntag sei es wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden regne es vereinzelt, ansonsten sei es trocken - bei maximal 16 bis 18 Grad. Nachts ziehen jedoch landesweit Schauer auf.