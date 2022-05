Die Sonne scheint bei sommerlichen Temperaturen vpm blauen Himmel. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Prognose Wetter am Wahltag: „Aus meteorologischer Sicht unspannend“ Von dpa | 15.05.2022, 10:19 Uhr

Am Tag der Landtagswahl macht das Wetter keine Unterschiede in Nordrhein-Westfalen: Das Bundesland befindet sich unter Hochdruckeinfluss, und es wird überall sonnig. Ein paar Wolken gebe es auch, teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Sonntag mit. „Das Wetter ist aus meteorologischer Sicht unspannend“, sagte die Meteorologin vom Dienst. Im Rheinland werde der Sonntag ein Sommertag mit bis zu 28 Grad. Auch im Bergland werden bis zu 24 Grad erreicht. Der Wind weht aus Ost bis Südost.