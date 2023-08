Extremismus Westfälisches Landestheater bringt Mordfall Lübcke auf Bühne Von dpa | 08.08.2023, 12:58 Uhr | Update vor 55 Min. Untersuchungsausschuss zum Mordfall Lübcke Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down

Mit einem Drama nach wahren Geschehnissen startet das Westfälische Landestheater in Castrop-Rauxel Ende August in die neue Spielzeit: Regisseur Christian Scholze inszeniert ein Stück, das auf dem politischen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke basiert. Ausgehend davon soll die Produktion „Man muss für Werte eintreten. Der Mord an Walter Lübcke“ die Entwicklung der rechtsradikalen Strömungen in Deutschland behandeln. Die Familie von Walter Lübcke unterstütze die Produktion, teilte das Theater mit.