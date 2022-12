Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Wermelskirchener Babysitter: Missbrauchstaten „abscheulich“ Von dpa | 07.12.2022, 16:36 Uhr

Im Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen hat sich der Angeklagte erstmals ausführlich selbst zu den Vorwürfen geäußert. „Die Taten, die mir vorgeworfen werden, habe ich so begangen“, sagte der 45-Jährige am Mittwoch vor dem Kölner Landgericht. Was er getan habe sei „abscheulich“. Klar geworden sei ihm das in der Untersuchungshaft, auch wenn er schon vorher gewusst habe, dass das, was er getan habe, nicht richtig gewesen sei. Aber damals habe er „in einer Parallelwelt gelebt“.