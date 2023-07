Coworking Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Unternehmen Weniger Risikokapital für Start-ups in NRW Von dpa | 17.07.2023, 05:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Start-up-Szene in Nordrhein-Westfalen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen kräftigen Dämpfer bekommen. Insgesamt konnten sich die Jungunternehmen im bevölkerungsreichsten Bundesland zwischen Januar und Juni 169 Millionen Euro an Risikokapital sichern - rund 20 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das aktuelle „Startup-Barometer“ der Unternehmensberatung EY ergab. Nordrhein-Westfalen lag damit bei der Risikofinanzierung von Start-ups hinter Spitzenreiter Berlin, Bayern und Hamburg, aber vor Baden-Württemberg und Hessen.