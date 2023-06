Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnen Weniger neue Wohnungen in NRW fertiggestellt Von dpa | 01.06.2023, 08:23 Uhr

Trotz der angespannten Wohnsituation sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr weniger neue Wohnungen gebaut worden. Vor allem in den Städten wird wenig gebaut. 2022 seien 47 354 neue Wohnungen fertiggestellt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Das seien 4,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Besonders stark war der Rückgang bei Einfamilienhäusern (minus 6,2 Prozent). Bei größeren Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohnungen sank die Zahl um 1,7 Prozent.