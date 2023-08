Verkehr Weniger LKW: Güterbahn in Siegen und NRW-Häfen kooperieren Von dpa | 14.08.2023, 15:08 Uhr | Update vor 1 Std. LKW Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Binnenhäfen am Niederrhein, Duisburg und Dortmund sowie der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein soll helfen, die staugeplagten Straßen in NRW zu entlasten. Durch die Kooperation soll der Gütertransport von rund 27 000 Lastwagen pro Jahr von der Straße auf Schiene und Wasserstraße verlagert werden können, teilten die beteiligten Logistikunternehmen am Montag in Siegen mit. Damit würden mehr als 500 Lastwagen pro Woche weniger auf den staugeplagten Autobahnen zwischen Ruhrgebiet und Südwestfalen unterwegs sein, so die Hoffnung. Insbesondere die Autobahnen A2, A4 und A45 könnten so profitieren, hieß es.