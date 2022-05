Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Strauch Statistik Weniger Krankenhausbehandlungen in NRW im ersten Corona-Jahr Von dpa | 02.05.2022, 08:27 Uhr

Im ersten Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der Krankenhausbehandlungen in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen. Insgesamt seien noch 4,1 Millionen Menschen vollstationär in einer Klinik des bevölkerungsreichsten Bundeslandes behandelt worden, 13,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf.