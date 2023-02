Gülletank Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Landwirtschaft Weniger Gülle in See gelandet als gedacht Von dpa | 22.02.2023, 15:22 Uhr

Die Menge der am Montagabend in Velbert ausgelaufenen Gülle ist deutlich kleiner als angenommen. Nach Angaben des Kreises Mettmann von Mittwoch war aus einem defekten Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes nicht zwei Millionen Liter Gülle, sondern nur 700.000 Liter ausgelaufen. Dem Landwirt sei es zusammen mit Nachbarn gelungen, einen Großteil des Tankinhalts in Behältern aufzufangen.