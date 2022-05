ARCHIV - Die Hand eines zwei Wochen alten Säuglings liegt in der Hand seiner Mutter. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Gollnow Statistik Weniger Geburten im Februar als ein Jahr zuvor Von dpa | 24.05.2022, 09:22 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind im Februar 2022 weniger Kinder zur Welt gekommen als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Februar 2022 seien in NRW 12 396 Kinder geboren worden. Im Februar 2021 seien es einst 13 562 gewesen. Damit habe sich die Zahl der Neugeborenen um 8,6 Prozent verringert.