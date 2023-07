Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Internetkriminalität Weniger Cybergrooming-Fälle in NRW registriert Von dpa | 25.07.2023, 05:40 Uhr | Update vor 55 Min.

Die Fälle von sogenanntem Cybergrooming sind in Nordrhein-Westfalen gesunken. Im vergangenen Jahr wurden 646 Fälle bekannt, wie das Landeskriminalamt auf dpa-Anfrage mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 1088. Das entspricht einem Rückgang von gut 40 Prozent. Das Dunkelfeld solcher Taten müsse aber als weitaus größer eingeschätzt werden, so das LKA. Die Zahl lag 2022 über dem Niveau von 2020, als 534 Fälle in der Kriminalitätsstatistik ausgewiesen wurden.