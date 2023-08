Mettmann Wenige Stunden altes Baby in Monheimer Vorgarten entdeckt Von dpa | 14.08.2023, 15:53 Uhr Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Passantin hat in einem Vorgarten in Monheim ein wenige Stunden altes Baby entdeckt. Das unterkühlte Neugeborene sei unter dem Fenster eines Einfamilienhauses versteckt abgelegt worden, teilte die Polizei in Mettmann am Montag mit. Monheim liegt zwischen Düsseldorf und Köln.