Wegen niedrigen Wasserstandes muss die Schifffahrt auf einem Abschnitt der Oberweser eingestellt werden: Seit Dienstag fahren die Fahrgastschiffe der „Flotte Weser“ nicht mehr zwischen Bad Karlshafen (Hessen) und Höxter (Nordrhein-Westfalen), wie deren Geschäftsführer Jörg Menze in Hameln sagte. Wegen des niedrigen Wasserstandes gebe die Edertalsperre kein Wasser mehr in die Fulda ab, damit habe auch die Weser in diesem Abschnitt eine zu geringe Tiefe. Auch Güterschifffahrt ist dort nicht mehr möglich.