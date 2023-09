Entschärfung Weltkriegsbombe am Düsseldorfer Flughafen entdeckt Von dpa | 21.09.2023, 14:18 Uhr | Update vor 20 Min. Entschärfung Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ist eine Blindgänger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe sei bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen gefunden worden, berichtete die Stadtverwaltung am Donnerstag.