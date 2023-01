Räumung von Lützerath Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild up-down up-down Lützerath-Räumung Weitgehend ruhige Nacht in Lützerath Von dpa | 12.01.2023, 06:51 Uhr

In dem Braunkohleort Lützerath ist es in der ersten Nacht nach Beginn der Räumung weitgehend ruhig geblieben. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. „Im Laufe des Tages geht es mit den Räumungsarbeiten weiter“, betonte er.