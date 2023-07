Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Weiterer mutmaßlicher Drogendealer in Münster festgenommen Von dpa | 13.07.2023, 16:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Polizeieinsatz in Münster, bei dem Beamte auf einen flüchtenden Tatverdächtigen schossen, hat die Polizei einen zweiten Mann festgenommen. Der 29-Jährige stehe im Verdacht, mit Kokain gedealt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch war ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden, der ebenfalls mit Kokain gehandelt haben soll. Er hatte noch versucht zu flüchten, woraufhin die Polizisten auf den Fluchtwagen schossen. Kurze Zeit später stoppten die Beamten das Auto und nahmen den Mann fest.