Während eines Warnstreiks trägt ein Stahlarbeiter einen Schutzhelm. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Tarif Weitere Warnstreiks in Stahlindustrie geplant Von dpa | 03.06.2022, 14:00 Uhr

Im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie will die IG Metall ihre Warnstreiks in der kommenden Woche fortsetzen. Aktionen seien unter anderem in Peine (Niedersachsen), Dortmund und Essen geplant, kündigte die IG Metall Nordrhein-Westfalen am Freitag an. Auch an den darauffolgenden Tagen solle es Warnstreiks geben, sagte ein Sprecher. An den ersten drei Warnstreiktagen beteiligten sich laut IG Metall seit Mittwoch insgesamt 8900 Stahlarbeiter aus 28 Betrieben an mehrstündigen Arbeitsniederlegungen.