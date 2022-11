IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Weitere Warnstreiks in der Metallindustrie Von dpa | 17.11.2022, 15:46 Uhr

Im Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche haben sich am Donnerstag laut IG Metall NRW mehr als 20.000 Beschäftigte aus 110 Betrieben an Warnstreiks beteiligt. Allein in Köln hätten rund 10.000 Menschen aus elf Betrieben die Arbeit niedergelegt, berichtete die Gewerkschaft am Donnerstag in Düsseldorf.