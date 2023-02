Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Weitere Warnstreiks bei der Post: Briefe bleiben liegen Von dpa | 07.02.2023, 08:28 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag die Warnstreiks bei der Post mit Arbeitsniederlegungen in Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung fortgesetzt. „Es ist überall gut angelaufen, hohe Beteiligung, die Stimmung ist gut“, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Dienstagmorgen in Berlin. Damit dürften erneut Millionen Briefe und Hunderttausende Pakete liegenbleiben. Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen.