Regenwetter Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down DWD-Prognose Weiter feuchtes Wetter: Wolken und Schauer an Heiligabend Von dpa | 23.12.2022, 08:26 Uhr

Am Tag vor Weihnachten erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen weiter mildes und trübes Wetter. Am Freitagvormittag regnet es meist nur leicht, ab dem Mittag ziehen dann kräftige Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Vor allem im Bergland kann es mitunter Dauerregen geben, hier kommt es auch zu teils starken Böen. Die Temperaturen erreichen neun bis zwölf Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Werte auf neun bis sechs Grad und der Regen lässt etwas nach.