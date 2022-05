ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Steinfurt Weiter Fahndung nach tödlicher Messerattacke in Lienen Von dpa | 30.05.2022, 12:30 Uhr

Fünf Tage nach einem tödlichen Messerangriff in Lienen im Kreis Steinfurt fahndet die Polizei weiter nach einem 45-jährigen Tatverdächtigen. Es seien mehrere Hinweise von Zeugen eingegangen, die derzeit von den Ermittlern auswertet würden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ein 55-Jähriger war am Mittwoch am Bahnhof in Lienen erstochen worden. Wegen Totschlags sucht die Polizei einen tatverdächtigen Syrer mit Haftbefehl.