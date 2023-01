Albino-Alligator Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild up-down up-down Flughafen München Weißer Alligator aus Koffer von Fluggast lebt nun in NRW-Zoo Von dpa | 30.01.2023, 13:01 Uhr

Ein am Münchner Flughafen aus dem Gepäck eines Reisenden befreiter weißer Alligator lebt inzwischen in einem Zoo in Nordrhein-Westfalen. Wie die Auffangstation für Reptilien in München am Montag mitteilte, zog das Tier Mitte Januar in den TerraZoo in Rheinberg um. Die Vermittlung habe das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn übernommen. Die kleine Ophelia habe sich bereits gut in ihrem Gehege eingelebt.