Weihnachtsmarkt Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brauchtum Weihnachtsmarkt in Steele als einer der ersten eröffnet Von dpa | 04.11.2022, 11:40 Uhr

Als einer der ersten Weihnachtsmärkte NRW- und bundesweit ist am Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele offiziell eröffnet worden. Der Markt startet traditionell deutlich früher als andere Märkte schon kurz nach Allerheiligen, wie Organisator Léon Finger am Freitag sagte. In diesem Jahr seien rund 97 Stände und Aufbauten vorbereitet worden. Erwartet werde eine sechsstellige Besucherzahl, wobei der Markt bis zum 30. Dezember und damit ungewöhnlich lange geht.