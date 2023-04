Weideaustrieb in der Milchwirtschaft Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Tiere Weideaustrieb in NRW beginnt - Milchkühe kommen ins Grüne Von dpa | 18.04.2023, 11:15 Uhr

In vielen landwirtschaftlichen Betrieben Nordrhein-Westfalens beginnt in diesen Tagen der Weideaustrieb. Auf dem Hof von Anne Wieden in Leverkusen war es am Dienstag so weit. Der Familienbetrieb am Rand des Bergischen Landes ließ 200 Milchkühe zum Start der Weidesaison aus dem Stall. Der Gang ins Grüne schien die sonst gemächlich wirkenden Tiere zu erfreuen. Der Hof liefert spezielle Weidemilch an eine Molkereigenossenschaft.