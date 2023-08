Kriminalität Weibliche Leiche in Emmerich gefunden: Ermittlungen laufen Von dpa | 14.08.2023, 12:53 Uhr | Update vor 22 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Emmerich ist am Montagvormittag nahe einer Tankstelle unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze eine tote Frau gefunden worden. Ein Klever Polizeisprecher sprach von einem „möglichen Totschlagsdelikt“. Die Ermittlungen hätten die Krefelder Polizei zusammen mit der Klever Staatsanwaltschaft übernommen, sagte ein dortiger Polizeisprecher. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt.