Hagen Weibliche Leiche gefunden: Verdacht auf Tötungsdelikt Von dpa | 25.05.2022, 10:54 Uhr

In einer Wohnung in Hagen ist am Dienstagabend eine weibliche Leiche gefunden worden. Am Abend sei ein 52 Jahre alter Mann auf der Polizeiwache in der Hagener Innenstadt erschienen. Im Verlauf des Gesprächs mit dem Mann hätten sich „Hinweise auf eine tote weibliche Person“ in einer Wohnung im Hagener Stadtteil Vorhalle ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.