Weiberfastnacht Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Karneval Weiberfastnacht startet ohne Corona-Beschränkungen Von dpa | 16.02.2023, 08:48 Uhr

In den Karnevalshochburgen im Westen sammeln sich am Weiberfastnachts-Morgen die ersten Jecken. Am Kölner Hauptbahnhof trafen verkleidete Touristen ein und versorgten sich in Bäckereien mit traditionellen Karnevalssnacks wie Mettbrötchen, Berlinern und „Mutzen“, einem rheinischen Fettgebäck. Trotz der eher schlechten Wetterprognose war es zunächst trocken, aber kalt. Die Polizei beobachtete das Treiben mit starken Kräften, es blieb aber zunächst alles ruhig.