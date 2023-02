Karneval Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Karneval Weiberfastnacht erstmals ohne Corona-Beschränkungen Von dpa | 16.02.2023, 01:49 Uhr

Es kann wieder ohne Corona-Beschränkungen Karneval gefeiert werden. Das werden am Donnerstag der Erwartung nach so viele Menschen tun, dass die Polizei in Köln mit 2000 Beamten ausrückt.