Nordrhein-westfalen Weiberfastnacht: 20-Jähriger von Kostümierten verletzt Von dpa | 25.02.2022, 16:27 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von elf kostümierten Personen ist ein 20-Jähriger an Weiberfastnacht in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Der junge Mann habe der Polizei erklärt, dass er am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Giesenkirchen aus dieser Gruppe heraus angegriffen, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden sei. Dann habe er sich von der Gruppe befreien und um Hilfe rufen können.