Ermittlungen Wegen Asylpolitik: Parteibüros in Bielefeld beschmiert Von dpa | 09.06.2023, 14:29 Uhr

Mit Farbe haben unbekannte Täter in Bielefeld in der Nacht zum Freitag die Geschäftsstellen von fünf Parteien beschmiert. Betroffen waren die Parteibüros von SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Die Linke. In vier Fällen bezogen sich die Schriftzüge nach Polizeiangaben auf die europäische Asylpolitik - der FDP-Kreisverband teilte auf seiner Facebook-Seite Fotos, auf denen der Schriftzug „Blut an EUren Grenzen“ zu sehen war.