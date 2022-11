Museum Folkwang Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Museum Wegen Aktivisten: Folkwang verschärft Sicherheitsmaßnahmen Von dpa | 17.11.2022, 14:42 Uhr

Wegen einiger Klima-Aktivisten, die aus Protestgründen zuletzt Kunstwerke in Museen beschmutzten, hat auch das Museum Folkwang in Essen seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. „Wir sind da sensibilisiert“, sagte Museumsdirektor Peter Gorschlüter am Donnerstag bei der Präsentation des Museumsprogramms für 2023.