Wechselhaftes Wetter Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild up-down up-down DWD-Prognose Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in NRW Von dpa | 07.05.2023, 09:50 Uhr

Das wechselhafte Wetter mit Regenschauern und Gewittern hält in Nordrhein-Westfalen auch zum Start in die neue Woche an. Verantwortlich ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) feuchtwarme Luft, die aus Südwesten ins Land zieht. Bei Temperaturen von bis zu 22 Grad kann es den Prognosen zufolge im Verlauf des Sonntags neben Gewittern auch lokal begrenzt Unwetter mit Starkregen geben. Dabei seien Regenmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter möglich.