Aussichten Wechselhaftes Wetter: Wind und einzelne Gewitter erwartet Von dpa | 31.08.2023, 07:16 Uhr | Update vor 43 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

In Nordrhein-Westfalen bleibt es vielerorts bewölkt und regnerisch bei einzelnen Gewittern. In der Nähe von Gewittern sind Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vor allem vom Münsterland bis ins Sauerland und Ostwestfalen können starke Böen aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.