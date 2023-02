Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wechselhaftes Wetter und Regen in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 22.02.2023, 07:17 Uhr

Wechselhaftes Wetter und auch etwas Regen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet neblig-trüb und gebietsweise mit Nebel mit Sichtweisen unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Zudem kommt es in den Morgenstunden insbesondere in der Eifel vereinzelt zu leichtem Frost. Ansonsten wird es tagsüber wechselnd bewölkt bei Höchstwerten bis zu 15 Grad. Am Nachmittag ziehen von Westen dichtere Wolken auf, bevor es am Abend stellenweise etwas regnet.