Wetter in NRW Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Vorhersage Wechselhaftes Wetter in NRW zum Monatswechsel erwartet Von dpa | 29.04.2023, 10:03 Uhr

Erst noch grau und teils nass - dann mild und oft sonnig: Am langen Wochenende steht den Menschen in Nordrhein-Westfalen ein Wetter-Mix bevor. Der Samstag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit meist dichten Wolken, teils kann es auch regnen. Zum Nachmittag soll es dann aber trockener werden und gebietsweise aufklaren, die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf voraussichtlich 2 bis 6 Grad, im Bergland sinken sie bis auf 1 Grad. Es bleibt trocken.