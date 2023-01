Nebel Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Wechselhaftes Wetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Von dpa | 16.01.2023, 09:43 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Wochenbeginn wechselhaftes Wetter bei teils starkem Wind. Tagsüber bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt, in der Nacht gibt es meist Minusgrade, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Montag mitteilte.