DWD Wechselhaftes Wetter am Wochenende: Sonne und Gewitter Von dpa | 11.08.2023, 06:32 Uhr

Zum Start ins Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen Schauer und Gewitter erwartet. Am Freitag bleibt es zunächst allerdings freundlich und sonnig. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen 27 bis 31 Grad, in Hochlagen maximal 28 Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen dann die ersten Wolken auf, vereinzelt kann es zu schauerartigen Gewittern kommen, auch Starkregen ist nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Es kühlt auf 19 bis 16 Grad ab.