Regenbogen in Köln Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Prognose Wechselhaftes und mildes Wetter in NRW erwartet Von dpa | 29.03.2023, 08:46 Uhr

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen mildes und wechselhaftes Wetter erwartet. Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst mit grauem, meist trockenem Wetter, ehe im Tagesverlauf auch leichter Regen aufkommt. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 13 bis 17 Grad, im höheren Bergland bleibt es etwas kühler.