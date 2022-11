Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetterbericht Wechselhaftes Herbstwetter in NRW Von dpa | 24.11.2022, 08:11 Uhr

Temperaturen um die zehn Grad, viele Wolken, ab und zu Regen - die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Herbstwetter. Am Donnerstagvormittag rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit starker Bewölkung und Schauern, ab Mittag soll es aber auflockern. Die Temperaturen sollen zwischen neun und zwölf Grad liegen. In der Nacht kühlt es laut DWD auf sieben bis fünf Grad ab, in der zweiten Nachthälfte kann es regnen.