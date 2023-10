DWD Wechselhaftes Herbstwetter dauert an Von dpa | 23.10.2023, 06:50 Uhr | Update vor 55 Min. Regen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Herbstwetter mit Regenschauern und viel Wind setzt sich auch in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen fort. Nachdem am Montag mit Höchsttemperaturen von 13 zu 16 Grad gerechnet wurde, sollte es am Dienstag und Mittwoch mit maximal 15 Grad weitergehen, wie aus einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen hervorging. In den nächsten Tagen stehe NRW unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets und das Wetter gestalte sich wechselhaft. Es gebe zeitweise immer mal wieder Regen.