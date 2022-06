ARCHIV - Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hartl/Vifogra up-down up-down Wetter Wechselhafter Wochenstart: Schauer und Gewitter möglich Von dpa | 27.06.2022, 07:53 Uhr

Das Wetter startet wechselhaft in die neue Woche in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Montag zu Schauern und vereinzelt auch Gewittern kommen. Weiter rechnet der DWD in Ostwestfalen und westlich des Rheins ab dem Nachmittag mit Gewittern und lokalem Starkregen, stürmischen Böen und Hagel. Ab dem späten Nachmittag und Abend sind im gesamten Westen kurze Gewitter sowie Starkregen und Böen möglich. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad an. Im höheren Bergland werden es um die 19 Grad. Die Nacht bleibt niederschlagsfrei mit größeren Auflockerungen und Tiefstwerten von 12 bis 9 Grad und in Tallagen der Eifel bis zu 6 Grad.