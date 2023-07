Wolkenwetter Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wechselhafter Wochenstart mit einzelnen Schauern Von dpa | 17.07.2023, 07:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zu Beginn der Woche wechselhaft mit vielen Wolken, sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Am Montagvormittag kann es noch vereinzelt regnen, sonst wird es heiter und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag und Abend kann es dann erneut Schauer geben, vereinzelt auch kurze Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad, in Hochlagen bei 18 bis 21 Grad.