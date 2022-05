ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Essen Wasserleiche an der Ruhr identifiziert: kein Verbrechen Von dpa | 30.05.2022, 18:17 Uhr

Die vor knapp einer Woche in der Ruhr in Essen gefundene Wasserleiche ist identifiziert: Es handelt sich um eine wochenlang vermisste 41-Jährige Essenerin, die zuletzt Mitte Mai abends ganz in der Nähe der späteren Fundstelle gesehen worden war. Die Identität sei nach einer Obduktion eindeutig bestätigt, teilte die Polizei am Montag mit. Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen lägen nicht vor. Die Rechtsmedizin Essen plane weitere Untersuchungen, um die Todesursache festzustellen.