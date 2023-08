Energieversorgung Wasserentsorger wirbt für Abwasserwärme zum Heizen Von dpa | 10.08.2023, 13:48 Uhr | Update vor 56 Min. Emschergenossenschaft Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Der Wasserwirtschaftsverband Emschergenossenschaft will Abwasserwärme stärker zum Heizen großer Gebäude oder neuer Wohnquartiere nutzbar machen. „Im Abwasser schlummert ein gewaltiges Potential an bisher ungenutzter Energie“, betonte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft am Donnerstag bei einer Tagung zum Thema. So könnten laut Untersuchungen mit der Restenergie des Abwassers aus Haushalten und Gebäuden in Deutschland vier bis zwölf Millionen Menschen klimafreundlich heizen - je nach Studiendesign. Gerade in dicht besiedelten Räumen wie dem Ruhrgebiet könne die Technologie eine ernstzunehmende Alternative zu Gas und Öl bieten, so Paetzel.