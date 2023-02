Wasser nach Rohrbruch abgestellt - Tausende Werdohler betroffen Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Märkischer Kreis Wasser nach Rohrbruch abgestellt: Tausende betroffen Von dpa | 27.02.2023, 22:19 Uhr

Nach einem Wasserrohrbruch in Werdohl (Märkischer Kreis) sind mehrere tausend Menschen vorerst ohne Wasser. „Feuerwehr und Stadt arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems“, teilte die Polizei auf Twitter mit. An einer Leitung an einem Privatgrundstück sei es am Montagabend aus noch unklarer Ursache zu dem Leck gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Danach habe die Hauptwasserleitung abgestellt werden müssen. Davon betroffen oder teilweise betroffen sei die halbe Stadt, also etwa 9000 Menschen.